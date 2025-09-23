Ressources Dans la même catégorie

Conférence Recomposer et restituer des peintures fragmentaires Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....

Documentaire Picasso, l’engagement politique : Guernica « La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre...

Podcast La peinture, pensée non verbale L’historien de l’art Daniel Arasse nous emmène dans une exploration des différents systèmes de perspectives qui ont émaillé l’histoire...

Documentaire Auguste Renoir, le peintre aux 4000 tableaux Auguste Renoir est l’un des peintres français les plus célèbres. Membre à part entière du mouvement impressionniste dans les...

Documentaire Wassily Kandinsky, le fondateur de l’art abstrait Vasily Kandinsky est l’un des fondateurs de l’art abstrait, et est généralement considéré comme l’auteur de la première œuvre...

Article L’histoire de l’art en 10 tableaux L’histoire de l’art est un vaste récit qui traverse les siècles, reflétant les aspirations, les croyances et les transformations...

Podcast La Joconde – Histoires de peintures L’historien de l’art Daniel Arasse analyse le tableau de Léonard de Vinci, « fascinant par sa densité et sa sobriété »...

Documentaire Mona Caron : l’artiste qui voit grand Des fleurs sauvages ou des herbes folles, qui dominent Bombay, San Francisco ou Le Locle, c’est la signature de...

Documentaire Portrait de star : Shy’m, les secrets du succès Shy’m s’est imposée comme la star du RNB à la française. 3 albums, gagnante d’une émission qui a fait...

Documentaire L’art fait le mur La grotte de Lascaux en plein cœur du Périgord, l’une des grottes les plus importantes du Paléolithique – Quand...

Documentaire L’énigme Francis Bacon Entre puissance revisitée de ses œuvres et émouvants témoignages de ses proches, dont Marianne Faithfull, Terence Stamp ou la...

Documentaire Yan Pei Ming: coulisses d’une création Le réalisateur filme en immersion totale dans l’atelier dijonnais de Yan Pei-Ming, une œuvre en devenir : «Un enterrement...

Documentaire Gérard Garouste, retour aux sources Pionnier du retour au figuratif dans les années 80, le peintre Gérard Garouste évoque son univers et son parcours,...

Documentaire Les engagements de Picasso Né en 1881 à Malaga, installé à Paris dès l’âge de 20 ans, Picasso a forgé son engagement à...

Documentaire Les surfaces : la peinture envahit les murs – Lignes, Formes, Couleurs Les peintres ont toujours essayé de couvrir les plus grandes surfaces possibles. L’épopée de la conquête des murs s’accompagne...

Documentaire L’adoration de l’Agneau Mystique « L’Adoration de l’Agneau mystique », chef-d’oeuvre de la peinture primitive flamande est l’une des oeuvres d’art majeures des frères VAN...

Documentaire Les street-artistes de Bogotá : changer le monde un graffiti à la fois A Bogotá, il y a une énergie vibrante qui transpire des murs. Et pour cause, la capitale de la...