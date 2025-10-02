Ressources Dans la même catégorie

Article Bernard Buffet : l’enfant prodige maudit de la peinture française Né dans une époque de bouleversements, Bernard Buffet est devenu l’un des peintres français les plus remarquables de la...

Article Gustave Courbet ou l’art réaliste On peut attribuer de multiples interprétations au terme « réaliste » : tantôt il désigne un courant pictural ancré dans la...

Podcast Pourquoi Salvador Dalí a-t-il peint des montres molles ? Salvador Dalí, figure incontournable du surréalisme, a marqué l’histoire de l’art avec un motif devenu mythique : les montres...

Documentaire Dali, tout le génie d’un artiste surréaliste Il est aussi connu pour son génie que sa folie, c’est Dali. Le célèbre peintre a marqué à tout...

Documentaire Amedeo Modigliani, le peintre inclassable de l’art moderne Initialement connu comme un peintre figuratif, Amedeo MODIGLIANI est devenu célèbre pour ses peintures. Il a été influencé par...

Documentaire Soulages : au cœur de la peinture Pendant trois jours, une équipe de scientifiques s’est glissée dans les réserves des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse....

Podcast L’invention de la perspective Daniel Arasse revient sur l’invention de la perspective et son succès dans la peinture florentine à partir de 1420....

Conférence Recomposer et restituer des peintures fragmentaires Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....

Documentaire Edvard Munch, Un peintre et ses démons Plongée dans la vie et la psyché torturée du peintre norvégien Edvard Munch (1863-1944), artiste fou dont l’oeuvre hautement...

Documentaire Pablo Picasso I Quelle Histoire Picasso a longtemps vécu dans un atelier très désordonné… Et dire qu’il a été l’un des artistes les plus...

Documentaire Une vie de peinture, Alain Pontecorvo Le dessin, la peinture, le graphisme et les arts visuels ont rythmé la vie de l’artiste peintre Alain Pontecorvo....

Conférence Autour d’Albrecht Altdorfer À la mort d’Albrecht Altdorfer en 1538, l’inventaire de ses biens mentionne la présence, dans un petit cabinet attenant...

Documentaire Van Gogh Découvrez Auvers-sur-Oise, dernier lieu de villégiature pour Vincent Van Gogh où il y peint près d’une toile par jour....

Documentaire L’histoire du Radeau de la Méduse Le Radeau de La Méduse est une peinture à l’huile sur toile, réalisée entre 1818 et 1819 par le...

Documentaire La peinture, le renouveau de l’art Contemporain? Portrait de l’artiste contemporain Adrien Belgrand. Le dessin, la peinture, le graphisme et les arts visuels ont toujours été...

Documentaire Le Caravage et la mort Ce documentaire s’intéresse aux dernières années de la vie du peintre, marquées par lerrance après sa condamnation à mort...

Documentaire Graffiti Vandal : les démarches invisibles Documentaire filmé de 2020 à 2021 dans plusieurs villes de France. Par ordre d’apparition : Les punchlines du périph’...

Documentaire Frida Kahlo, à travers le masque Frida Kahlo est une figure emblématique de l’art et de la culture mexicains, connue pour ses œuvres profondément personnelles...

Conférence Revoir Van Eyck. La Vierge du Chancelier Rolin Pour partager avec le public l’événement que représente cette restauration historique (l’œuvre n’avait jamais été restaurée depuis son entrée...