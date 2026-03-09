Documentaire

Quand la bague d’une jeune femme portraiturée par Jean-Auguste-Dominique Ingres ouvre une fenêtre sur des mondes lointains et sur l’art d’un peintre épris de perfection… Pénétrant dans l’univers secret des diamantaires, une passionnante enquête picturale narrée par François Morel.

Peint en 1807 à Rome, alors que Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) était pensionnaire à la Villa Médicis, le Portrait de madame Duvaucey, aujourd’hui exposé au château de Chantilly, représente la maîtresse du baron Alquier, ambassadeur de France au Vatican. La jeune femme porte à l’index gauche une bague sertie de diamants, témoignage de son appartenance à la nouvelle élite conquérante forgée sous Napoléon Ier. Mais d’où viennent ces pierres précieuses? Et que nous apprend ce détail en apparence anodin sur l’art de Jean-Auguste-Dominique Ingres, figure majeure du néoclassicisme et de l’orientalisme, qui s’autorisait à trahir la réalité pour mieux toucher la perfection?

Après Le chapeau de Vermeer, Le piment de Velázquez et Le peigne du Caravage, ce nouvel épisode de la collection « Le monde dans un tableau », raconté par François Morel, décrypte les dynamiques politiques, économiques et sociales qui ont conduit les gemmes jusqu’au doigt du modèle. Foisonnant d’anecdotes, le documentaire plonge dans les fastes de la noblesse d’empire, éprise des symboles d’un Orient rêvé, remonte la piste des diamants jusqu’en Inde – le seul pays au monde à exploiter des mines jusqu’au milieu du XVIIIe siècle – et met en lumière les appétits suscités par ces richesses, sur fond d’échanges commerciaux et de visées coloniales des puissances européennes. Point d’entrée dans l’œuvre d’Ingres, le Portrait de madame Duvaucey nous ouvre ainsi les portes d’un monde secret: celui des diamantaires, de la place Vendôme à Paris, capitale de la haute joaillerie, jusqu’à Anvers en passant par les mines indiennes de Golconde. Avec le concours d’intervenants divers – responsables de la maison Chaumet, chercheurs de diamants en quête de fortune, tailleur de pierres précieuses, experte en minéralogie… –, une enquête picturale captivante, tissée de désirs, de légendes et de drames.

Documentaire de Nicolas Autheman (France, 2022, 1h13mn) disponible jusqu’au 13/06/2026