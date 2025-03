Article

📍 La Borne, Le Plessis-Botanique, La Riche, Centre-Val de Loire

📅 23 février – 13 mars 2025

Un moment d’effondrement. Une nation démantelant ses propres symboles. Une histoire réécrite en temps réel.

La Borne présente Interregnum, une puissante nouvelle exposition d’Andrey Gromov, une exploration percutante de la destruction idéologique et de l’effacement de la mémoire culturelle. Inspirée d’une photographie d’archives, l’œuvre capture l’instant où le Christ est retiré du sommet d’une église russe—un moment suspendu entre foi et anéantissement, entre passé et avenir incertain.

Ce n’est pas seulement de l’histoire ; c’est la même force à l’œuvre aujourd’hui, dans les ruines des théâtres bombardés, des cathédrales brisées et des archives incendiées en Ukraine. La chute de la croix n’est plus seulement un vestige des campagnes soviétiques contre la religion—elle est le reflet d’un empire qui mène une guerre continue contre la vérité, l’identité et la résistance.

Installée dans Le Plessis-Botanique à La Riche, un quartier en plein renouveau urbain, La Borne s’intègre dans un environnement architectural contemporain, où mémoire et modernité se croisent. Ce site, situé aux abords du Jardin Botanique de Tours et connecté à la ville par le tramway, constitue un cadre idéal pour une œuvre interrogeant la transformation des espaces et la réécriture de l’histoire.

Présentée dans l’espace d’exposition mobile de La Borne, l’œuvre interpelle l’espace public et transforme les passants en témoins des violences répétées de l’Histoire. À travers ses couleurs ardentes et ses formes chaotiques et en décomposition, Interregnum pose une question cruciale :

Quand l’idéologie dicte la destruction, que reste-t-il ? Et qui décide de ce dont on se souvient ?

