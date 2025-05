Documentaire

Hans Holbein le Jeune était un peintre et graveur allemand, né à Augsbourg vers 1497 et mort à Londres en 1543. Il était l’un des peintres les plus importants de la Renaissance et le plus grand portraitiste de cour de son époque. Avec le portrait de sa femme et de ses deux enfants, le peintre des reines et des rois partage exceptionnellement sa vie intime. Au début du 16ème siècle, ce genre de portraits de famille n’était pas fréquent.