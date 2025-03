Documentaire

Souvent réduite à ses portraits de mères et d’enfants, l’Américaine Mary Cassatt a joué un grand rôle au sein du mouvement impressionniste, dont elle a assuré la promotion aux États-Unis. Retour sur le parcours d’une artiste avant-gardiste et féministe.

Née en 1844 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans une famille fortunée grâce à laquelle elle côtoie les plus grands collectionneurs du pays, Mary Cassatt gagne Paris à 21 ans pour parfaire sa formation artistique. Sous la houlette de Thomas Couture, le maître de Manet, la jeune femme présente sa Joueuse de mandoline au Salon de 1868. Mais la guerre franco-prussienne la stoppe dans son élan. Après un retour frustrant aux États-Unis, elle voyage en Italie – l’évêque de la cathédrale de Pittsburgh lui a commandé la copie d’une fresque du Corrège – puis en Espagne, où elle absorbe avec ardeur les leçons des maîtres anciens, avant de poser définitivement ses valises en France. Encouragée par Edgar Degas, qui n’a pas tardé à repérer son talent, Mary Cassatt rompt avec l’académisme et participe à plusieurs expositions impressionnistes entre 1879 et 1886. Dans cette fin de siècle marquée par de grands bouleversements sociaux et culturels, l’artiste américaine va immortaliser, sans fard, la vie quotidienne des femmes de sa condition, porteuses sous son pinceau d’une émouvante profondeur, à l’image de sa série d’estampes japonisantes ou de ses scènes d’intimité maternelle.

Ce documentaire élégant traverse la vie et l’œuvre de Mary Cassatt, disparue il y a près d’un siècle, en 1926 ; une artiste restée longtemps dans l’ombre de ses camarades impressionnistes, alors même qu’elle a joué un rôle déterminant dans la diffusion du courant aux États-Unis. S’arrêtant, en compagnie de spécialistes (historiennes de l’art, conservatrices, autrices), sur ses toiles, pastels et gravures, cette biographie rend hommage à la modernité de son regard et brosse, au travers d’archives, le portrait d’une féministe convaincue, qui soutint la cause des suffragettes américaines.

Documentaire d’Ali Ray (Royaume-Uni, 2023, 51mn)

