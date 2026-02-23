Documentaire

Quand une scène de vie nocturne peinte par Édouard Manet – « Un bar aux Folies-Bergère » (1882) –ouvre sur un nouveau monde : celui de l’invention de la lumière électrique et, plus inattendu, des échanges entre l’Europe et le Japon… Narré par Vincent Dedienne, un nouvel opus de la collection qui raconte, via une œuvre, une histoire connectée du monde.

C’est l’une des pièces maîtresses de la collection de la Courtauld Gallery à Londres – et l’un des tout derniers tableaux peints par Édouard Manet, qui l’achève en 1882, quelques mois avant sa mort prématurée. Un bar aux Folies-Bergère est l’une de ces scènes de vie parisienne si prisées par le Groupe des Batignolles, dont fait partie l’artiste dandy : debout au centre de la composition, une serveuse blonde, Suzon, regarde au loin, l’air absent. Sur le comptoir devant elle, des bouteilles de champagne et de bière, qui traduisent la diversité du public de ce lieu de nuit festif, où bourgeois et prolétaires s’encanaillent de concert. À l’arrière-plan, un grand miroir renvoie un reflet étrangement décalé. La lumière y est blanche, crue, comme en plein jour : elle émane de globes ronds comme des pleines lunes – d’extraordinaires lampes électriques, parmi les toutes premières de l’histoire.

« Monde flottant »

C’est l’histoire d’un tableau qui raconte la fin d’un monde et le début d’un autre. Dans cette enquête artistique, narrée avec malice par le comédien Vincent Dedienne, on entre dans la composition par le détail des lampes, qui à elles seules racontent l’incroyable basculement dans la modernité qu’est l’invention, en cette fin de XIXe siècle, de la lumière électrique. En se penchant sur cette technique révolutionnaire, l’investigation suit les expérimentations de Thomas Edison et nous emmène jusqu’au Japon. Le pays, qui s’ouvre alors pour la première fois au reste du monde, lui offre à la fois le précieux filament en bambou des ampoules à incandescence, et une esthétique qui laissera dans l’art occidental une trace indélébile. Et si l’étrange posture de la jeune serveuse de Manet traduisait ce « monde flottant », représenté dans les estampes d’Hokusai ou d’Hiroshige ? Un voyage aussi passionnant qu’inattendu à travers les siècles et les continents, nourri par les perspectives de nombreux intervenants – un éclairagiste des Folies-Bergère, des moines shintô, une éditrice d’estampes à Tokyo, un ancien mineur du Nord-Pas-de-Calais…

Documentaire de Nicolas Autheman (France, 2025, 75mn) disponible jusqu’au 30/05/2026