Documentaire

Monet est reconnu comme étant l’un des créateurs de l’impressionnisme, le chef de file du mouvement, le plus convaincu et le plus constant de ses membres. Il excelle d’abord comme caricaturiste, puis à 18 ans, rencontre son mentor : le peintre Eugène Boudin, qui l’incite à peindre à l’extérieur. Les critiques saluent ses débuts au Salon de 1865 mais les expositions universelles et salons suivants refuseront systématiquement ses œuvres. En 1890, il achète sa maison de Giverny où il passera près de quarante-trois ans, réalisant certaines de ses œuvres les plus célèbres et la fameuse série des Nénuphars. Il perdra progressivement la vue, mais ne cessera jamais de peindre. Artistes majeurs ayant traversé le temps grâce à leurs toiles, les grands peintres ont su témoigner de leur époque à travers les œuvres qui ont fait leur renommée. Souvent mal compris de leurs semblables, accablés par la critique et l’Académie, ils sont les créateurs de courants artistiques modernes qui ont révolutionné l’histoire de l’art et qui demeurent, aujourd’hui encore, des sujets d’études fascinants. Cette série documentaire revient sur le parcours de chacun de ces artistes d’exception. Un documentaire de » Toute l’histoire »