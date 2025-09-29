Il est aussi connu pour son génie que sa folie, c’est Dali. Le célèbre peintre a marqué à tout...
Initialement connu comme un peintre figuratif, Amedeo MODIGLIANI est devenu célèbre pour ses peintures. Il a été influencé par...
Pendant trois jours, une équipe de scientifiques s’est glissée dans les réserves des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse....
Daniel Arasse revient sur l’invention de la perspective et son succès dans la peinture florentine à partir de 1420....
Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....
« La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre...
L’historien de l’art Daniel Arasse nous emmène dans une exploration des différents systèmes de perspectives qui ont émaillé l’histoire...
La poya en patois, cela signifie la montée. Cette montée à l’alpage, événement annuel dans le monde paysan de...
En 1832, Eugène Delacroix accompagne en Afrique du Nord une mission diplomatique, dont l’objectif consiste à convaincre le sultan...
En 1874, Monet, Renoir, Degas et leurs camarades organisent leur première exposition collective en toute indépendance. Redonnant vie à...
Samir Zarour est né en 1942, il est diplômé de Beaux Arts de Paris, élève de Roger Chapelain Midy. Il...
Viande ou peinture?.. Entre ses deux amours Jean-Pierre Corpataux alias le Boucher Corpaato a décidé de ne pas choisir!...
Le dessin, la peinture, le graphisme et les arts visuels ont rythmé la vie de l’artiste peintre Alain Pontecorvo....
En permettant l’enregistrement et le réenregistrement de plusieurs sources sonores, l’invention du multipiste va aussi révolutionner la musique. De...
A travers l’exemple magistral de La Grèce sur les ruines de Missolonghi, cette conférence se propose d’évoquer les enjeux...
Claude Monet était l’un des chefs de file du mouvement impressionniste. Il fut célèbre par ses tableaux de Giverny....
A la lumière de Collioure est le premier épisode d’une série documentaire consacrée aux lieux qui ont marqué l’Histoire...
Alors que son pays, la RD Congo, avance vers des élections incertaines, Le Ministre des Poubelles de Kinshasa, Emmanuel...
Comment Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), observateur joyeux de la vie populaire et portraitiste de cour adulé, est-il...
Âgés de 22 à 26 ans, ils étaient quatre : deux artistes, Pablo Picasso et Georges Braque, un poète...
