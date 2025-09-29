Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Dali, tout le génie d’un artiste surréaliste Il est aussi connu pour son génie que sa folie, c’est Dali. Le célèbre peintre a marqué à tout...

Documentaire Amedeo Modigliani, le peintre inclassable de l’art moderne Initialement connu comme un peintre figuratif, Amedeo MODIGLIANI est devenu célèbre pour ses peintures. Il a été influencé par...

Documentaire Soulages : au cœur de la peinture Pendant trois jours, une équipe de scientifiques s’est glissée dans les réserves des Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse....

Podcast L’invention de la perspective Daniel Arasse revient sur l’invention de la perspective et son succès dans la peinture florentine à partir de 1420....

Conférence Recomposer et restituer des peintures fragmentaires Comment recomposer une peinture en débris ? Cela dépend du mode employé pour recueillir les morceaux mais aussi du sujet....

Documentaire Picasso, l’engagement politique : Guernica « La peinture n’est pas faite pour décorer les appartements, c’est un instrument de guerre offensif et défensif contre...

Podcast La peinture, pensée non verbale L’historien de l’art Daniel Arasse nous emmène dans une exploration des différents systèmes de perspectives qui ont émaillé l’histoire...

Documentaire Les petits secrets des grands tableaux – L’art Oriental En 1832, Eugène Delacroix accompagne en Afrique du Nord une mission diplomatique, dont l’objectif consiste à convaincre le sultan...

Documentaire 1874 : naissance de l’impressionnisme En 1874, Monet, Renoir, Degas et leurs camarades organisent leur première exposition collective en toute indépendance. Redonnant vie à...

Documentaire Vous avez dit peinture? Samir Zarour est né en 1942, il est diplômé de Beaux Arts de Paris, élève de Roger Chapelain Midy. Il...

Documentaire Un boucher excentrique devenu peintre… de viande Viande ou peinture?.. Entre ses deux amours Jean-Pierre Corpataux alias le Boucher Corpaato a décidé de ne pas choisir!...

Documentaire Une vie de peinture, Alain Pontecorvo Le dessin, la peinture, le graphisme et les arts visuels ont rythmé la vie de l’artiste peintre Alain Pontecorvo....

Conférence Zito Eleutheria ! Eugène Delacroix un philhellène romantique A travers l’exemple magistral de La Grèce sur les ruines de Missolonghi, cette conférence se propose d’évoquer les enjeux...

Documentaire Claude Monet, le peintre impressionniste Claude Monet était l’un des chefs de file du mouvement impressionniste. Il fut célèbre par ses tableaux de Giverny....

Documentaire À la lumière de Collioure A la lumière de Collioure est le premier épisode d’une série documentaire consacrée aux lieux qui ont marqué l’Histoire...

Documentaire Le ministre des poubelles Alors que son pays, la RD Congo, avance vers des élections incertaines, Le Ministre des Poubelles de Kinshasa, Emmanuel...

Documentaire Francisco de Goya | Le sommeil de la raison Comment Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), observateur joyeux de la vie populaire et portraitiste de cour adulé, est-il...