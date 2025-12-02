L’attrait de Jean Dubuffet envers la Suisse remonte aux années quarante et à la découverte des œuvres de patients psychiatriques récoltées par les professeurs Morgenthaler à Berne, Hans Steck à Cery et Charles Ladame à Genève. Depuis le transfert de sa collection d’Art Brut au Château de Beaulieu à Lausanne, l’envie de collectionner des œuvres d’Art Brut a été partagée par différents amateurs. Aujourd’hui, ces collections privées représentent un patrimoine d’une énorme richesse qui demeure caché et qui mériterait une reconnaissance publique. La parole est donnée aux collectionneurs.