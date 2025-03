Conférence

Fouillé depuis 1933, le site archéologique de Mari permet d’explorer l’univers religieux des premiers royaumes historiques du milieu du 3e millénaire avant notre ère. Fondée en un endroit stratégique du cours de l’Euphrate, Mari rayonne dans le monde syro-mésopotamien tant par sa puissance géopolitique que par son développement culturel et artistique. Les temples de la ville y sont les réceptacles de dons, de véritables trésors, propriétés des dieux. Deux mondes séparés mais cohérents coexistent et se rencontrent.

La conférence explorera la composition de l’inventaire des temples de la ville tels qu’ils nous sont parvenus pour se consacrer plus particulièrement à l’offrande la plus révélatrice qui soit des sentiments religieux d’une personne et de la société : la représentation et la présentation de soi-même. Plus que tout autre royaume de la période, par la quantité et les qualités des statues offertes dans ses temples, Mari permet d’éclairer la manière dont l’ordre du monde est vécu.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de récents travaux de recherche, réalisés grâce à un programme construit en collaboration avec la mission archéologique de Mari. Aménagée en 2019, une nouvelle salle du parcours du département des Antiquités orientales (salle 234) reflète ces études et le rôle joué par le Louvre sur ce site emblématique depuis les origines.