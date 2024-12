Conférence

Animés par des questionnements, des expérimentations, des interprétations tantôt différentes, tantôt similaires, Maotik et Baptiste Chantraine se rejoignent sur leur envie de comprendre le monde qui les entoure. Ils posent sur celui-ci un regard critique, tout en stimulant nos imaginaires.

Qu’elles soient provoquées et intégrées dans un processus de création immersive (à la croisée des arts et des mathématiques), ou subies (lorsqu’elles proviennent d’influence extérieures), les variations algorithmiques deviennent une source d’interactions humaines inédites et permettent de poser un nouveau regard sur notre environnement.

Dans ce temps d’échange, l’artiste et le mathématicien partageront leurs expériences respectives et feront se rencontrer arts et sciences autour de l’utilisation de ces algorithmes et de la représentation visuelle des données.