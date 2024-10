Conférence



Carthage, l’une des cités antiques les plus renommées, fondée par les Phéniciens et rendue légendaire entre autres par la reine Didon, le général Hannibal Barca, et l’agronome Magon, a profondément marqué l’imaginaire des artistes à travers les siècles. Entre mythes glorieux et réalités historiques, cette ancienne puissance commerciale au destin tragique a inspiré une multitude d’œuvres d’art.

Nous explorons dans cette conférence comment la grandeur et la chute de Carthage, tout comme ses héros légendaires, ont été immortalisés dans des fresques antiques, comme celles de Pompéi, et comment des artistes modernes tels que Turner, David et Klee ont interprété ce mythe à travers leurs œuvres oniriques et abstraites.