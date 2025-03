Conférence

Vous souvenez-vous de votre dernière visite dans un musée? Cela a probablement éveillé en vous de l’émerveillement, surtout lorsque l’objet ou l’installation devant vous a su piquer votre curiosité. Et si l’on pouvait recréer cette expérience en salle de classe? Que ce soit en manipulant des objets de source primaire, parfois appelés preuves historiques, ou en interagissant avec des expertes et des experts, nous pouvons encourager les élèves de tous les paliers à chercher à répondre à un questionnement structuré et à sortir de leur zone de confort, comme le ferait une et un archéologue ou une historienne et un historien!

Au cours de cette conférence, Caroline Dromaguet, la présidente-directrice générale du Musée canadien de l’histoire et du Musée canadien de la guerre, nous a présenté les différentes façons dont les musées peuvent servir d’outils et de ressources pédagogiques, créant des liens entre l’histoire, l’art et les découvertes scientifiques, technologiques et historiques. Venez découvrir comment le tout pourrait renforcer l’apprentissage et développer l’esprit critique chez vos élèves.