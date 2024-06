Documentaire

En 2021, les ventes de NFT (acronyme en anglais de « jetons non fongibles »), des certificats numériques garantissant l’authenticité et la propriété d’une œuvre, ont explosé, avec un mois record, en août, à plus de 900 millions de dollars de transactions. Comment est-on passé d’un duo de développeurs postant quelques milliers d’œuvres numériques à vendre pour une poignée de bitcoins à un nouveau et gigantesque marché de l’art, où des « crypto-bros » spéculateurs se battent pour engranger les millions ? Retour sur la genèse du mouvement crypto-artistique en compagnie d’experts, du duo Matt Hall et John Watkinson, à l’origine en 2017 des Cryptopunks (les premières œuvres d’art authentifiées numériquement), et du crypto-artiste Robness. En trois épisodes, une course folle en plein Far West digital.

Une série documentaire d’Hervé Martin Delpierre

Écrite par Hervé Martin-Delpierre et Marc Lustigman

Musique : Joseph Trapanese

Coproduction : ARTE France, Darjeeling, TokenAngels

(France, 2024, 3 x 28’)

