Conférence

La galerie Demotte exerce son activité durant le premier tiers du XXe siècle entre Paris et New York. Elle est dirigée par Georges Joseph Demotte (1877-1923) puis son fils Lucien Demotte (1906-1934) épaulés par Sehma Lucie Demotte (1876-1936) l’épouse de Georges. Les Demotte bien qu’actifs sur une période relativement courte ont conservé une grande réputation à la fois en raison des faits qui leur ont été reprochés : dispersion d’œuvres livres ou monuments restauration excessive des objets mais également car ils ont possédé de nombreux chefs-d’œuvre qui ont rejoint depuis les collections d’importants musées en particulier aux États-Unis. Gemmes et bijoux miniatures persanes sculptures médiévales peintures espagnoles vitraux peintures modernes vont être les objets successifs de leur commerce. Leur stratégie commerciale à travers le choix des domaines qu’ils ont décidé de promouvoir leur politique publicitaire leur clientèle leur utilisation des modes de reproduction des œuvres montrent une grande originalité qui contribue au succès et à la célébrité de leur entreprise.

Les travaux scientifiques entrepris ces dernières années sur ces antiquaires au Louvre ont eu pour objectif de mieux connaître et comprendre leur activité. Ils s’appuient sur différentes sources dont la plus importante est le fonds de plus de cinq mille plaques photographiques reproduisant en majorité les œuvres passées dans leurs galeries donné au musée du Louvre à la fin des années 1970. Cela permet de mieux appréhender le rôle de ces marchands acteurs majeurs et incontournables de la promotion de l’art médiéval de l’art persan et de la peinture moderne durant le premier tiers du 20e siècle.