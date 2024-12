Conférence

La conférence de Jean Lancri portera sur quelques représentations du baiser : en peinture (de Giotto à Renoir, de Picasso à Chagall, de Ingres à Munch), en sculpture (de Canova à Rodin, de Brancusi à Giacometti), dans le dessin dit d’humour (Topor, Ungerer), dans la bande dessinée (Winsor Mac Cay, Manara) et dans la photographie (Brassai, Cartier-Bresson, Man Ray). Puis, par le biais du récit de quelques performances récentes (celle, par exemple, de Abramovic et Ulay, lors de leur marche sur la muraille de Chine, en 1988), Jean Lancri en viendra aux enjeux de certaines pratiques contemporaines qui (à l’instar de celle d’un Robert Filliou) entendent brouiller, pour mieux les entrelacer, les limites entre l’espace de la vie et l’espace de l’art, qui cherchent à supprimer, pour mieux les entretoiser, les frontières entre l’amour de l’art et l’art de l’amour.