Conférence

Il ne s’agit plus simplement de bâtir des structures fonctionnelles ou esthétiques, mais de concevoir des espaces capables d’évoluer, de respirer, d’interagir avec leur environnement et d’enrichir la vie humaine à travers leur présence. Ce concept, à la croisée de l’écologie, de la technologie et de la philosophie de l’habitat, invite à repenser en profondeur notre manière de construire et d’habiter le monde.