Documentaire



La maison Unal est un joyau de l’architecture moderne qui se distingue par son approche audacieuse et son engagement envers l’harmonie entre l’homme et son environnement. Nichée dans un cadre naturel d’une beauté exceptionnelle, cette résidence incarne une vision avant-gardiste de la vie contemporaine, où chaque détail a été pensé pour optimiser le confort et l’esthétique tout en respectant les principes de durabilité.

Conçue avec une architecture résolument innovante, la maison Unal se distingue par ses lignes épurées et son intégration fluide dans le paysage environnant. Les architectes ont su tirer parti des caractéristiques naturelles du site, utilisant des matériaux locaux et des techniques de construction écologiques pour minimiser l’impact environnemental. Le résultat est une maison qui non seulement se fond parfaitement dans son cadre, mais qui en tire également parti pour maximiser la lumière naturelle et les vues panoramiques.

Réalisateur : Julien Donada

Cast : Claude Costy-Häusermann