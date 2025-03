Documentaire

Le tunnel du Brenner, entre l’Autriche et l’Italie, est le plus gros projet européen d’infrastructure en cours. Une fois terminé, celui qui deviendra le plus long tunnel ferroviaire au monde (65 km) devrait désengorger le trafic au col du Brenner en permettant un report de la route sur le rail pour le fret. Mais sur place, ce projet colossal n’est pas du goût de tout le monde…

En construction depuis seize ans, le tunnel ferroviaire reliera Innsbruck (dans le Tyrol autrichien) à Fortezza (dans le Haut-Adige) en 2032. Andrea Lussu, responsable de la planification, l’arpente au quotidien, surveillant les opérations de dynamitage et l’avancée d’Ida, une excavatrice de 160 mètres de long. À un jet de pierre du site, la jolie vallée du Padaster est en passe de se transformer en décharge ; des tapis roulants y acheminent en continu des tonnes de gravats et de déblais. Mais l’ingénieur en reste convaincu : à long terme, le tunnel profitera à l’environnement. Les exploitants prévoient en effet un passage massif au ferroutage, moins polluant que le trafic des poids-lourds.

Réduire la circulation est de toute façon impératif car la haute fréquentation des grandes voies transalpines met notamment les ponts à rude épreuve. Ingénieur chez Asfinag, une entreprise autrichienne qui construit et exploite des autoroutes, Peter Augschöll inspecte régulièrement ces ouvrages d’art et alerte sur la vétusté de nombre d’entre eux. De longs travaux seront bientôt inévitables. Nous l’accompagnons en mission sur l’autoroute du Brenner et en-dessous.

Le tunnel ne pourra entrer en service que lorsque seront achevées les voies d’accès prévues au nord et au sud de l’ouvrage. Mais leur construction piétine, en raison notamment du refus de Martin Feichter, maire d’un village viticole du Haut-Adige, de valider le tracé de la ligne. Il redoute le bruit et les déchets que la construction ne manquerait pas d’engendrer ; certains de ses administrés risquent même l’expropriation. Décidément, le bout du tunnel est encore loin.

Reportage (Allemagne, 2023, 32mn)

Disponible jusqu’au 18/09/2028