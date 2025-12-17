Dans la boîte à projet frugal, disposez les matières solides de l’architecture, locales, biosourcées, géosourcées et de réemploi. Ajoutez les matières fluides, toutes aussi naturelles, saines et locales : la lumière, l’air et la chaleur. N’oubliez pas les données de sol, de climat et de géographie. Démultipliez leurs interrelations par un tour de main bioclimatique et des techniques simples qui relèvent leurs enrichissements mutuels. Ajoutez les cultures, savoir-faire et envies de vivre des êtres et des sociétés concernées. Vous n’aurez jamais deux fois le même projet…