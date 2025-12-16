Conférence

Philippe Rahm a été l’artiste invité de la biennale des musiques exploratoires en 2022. Selon lui, la musique et l’architecture ont en commun de qualifier un vide, d’agir une certaine quantité d’air. L’architecte se doit alors de définir le creux qu’est l’espace car « l’homme habite l’invisibilité de l’air et non pas la visibilité des murs ». Ses travaux de recherche sur l’Histoire naturelle de l’architecture mettent en lumière les causes naturelles, physiques, biologiques ou climatiques qui ont influencé le déroulé de l’histoire architecturale et provoqué le surgissement de ses figures, de la préhistoire à nos jours. Relire ainsi l’histoire de l’architecture à partir de ces données objectives, matérielles, réelles permet d’affronter les défis environnementaux majeurs de notre siècle et de mieux construire, aujourd’hui, face à l’urgence climatique.

Cette conférence présente le parcours de Philipe Rahm et reviens sur ses projets d’envergure. Elle aborde également son travail autour de l’«architecture météorologique» et traite de sa dernière exposition et publication «Histoire naturelle de l’architecture» produites par le Pavillon de l’Arsenal.

Philippe Rahm est un architecte suisse diplômé de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, et docteur en architecture de l’Université de Paris-Saclay en 2019. L’agence «Philippe Rahm architectes» est établie depuis 2008 à Paris. Il a été récompensé en 2019 par la médaille d’Argent de l’Académie française d’architecture.