Documentaire

La vieille ville de Palerme compte une centaine de palais anciens, symboles de son identité plébiscités par les touristes. Mais les aristocrates désargentés de la capitale sicilienne ont du mal à entretenir leurs demeures. L’État, qui leur impose de coûteuses obligations en matière de conservation des bâtiments classés, ne leur verse aucune aide.

Les propriétaires tentent tant bien que mal de sauver ce patrimoine historique palermitain. Leurs efforts seront-ils couronnés de succès?

Reportage (Allemagne, 2025, 31mn) disponible jusqu’au 22/12/2030