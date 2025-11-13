Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’art source d’influence Selon Amee Slam (Aminata Bamba), l’art est un puissant vecteur d’influence. Amee Slam (BAMBA Aminata), est une artiste ivoirienne...

Podcast Métal Hurlant, histoire d’un journal culte La fabuleuse histoire du magazine BD, SF et rock Métal Hurlant, le journal culte qui a engendré Moebius, Alien...

Documentaire Jésus l’artiste : entre symbolisme et blasphème La figure de Jésus ne cesse de fasciner les artistes. Qu’ils soient cinéastes, chanteurs ou romanciers, ils sont nombreux...

Conférence Trésors de Richelieu : l’étrange manuscrit de Léo Larguier Homme de lettres, Léo Larguier (1878- 1950) fut aussi l’ami des artistes. Proche de Paul Cézanne et biographe de...

Conférence Comment décrypter une œuvre ? Responsable des sculptures au musée Bourdelle, Colin Lemoine nous délivre des clés pour savoir décrypter une oeuvre d’art à...

Article Les nouvelles formes d’art à l’ère du numérique L’art, depuis toujours, évolue au rythme des sociétés et des innovations techniques. De la peinture rupestre aux installations immersives,...

Conférence ChatGPT, d’une fascination à une révélation artistique Depuis sa mise en accès libre en novembre 2022, ChatGPT suscite à la fois la fascination et l’appréhension, tout...

Conférence Expositions et médias : enjeux d’une dialectique actuelle Porté par les laboratoires François-Georges Pariset et MICA de l’Université Bordeaux Montaigne, le colloque « Expositions et médias : enjeux...

Conférence Quelques histoires de l’art Dans le cadre de la Majeure Culture et Innovation du Programme Grande Ecole de Kedge Business School, les étudiants...

Documentaire Les cyberpunks qui résistent à Big Brother Ils utilisent la mode et l’art pour se jouer de la vidéosurveillance, des drones ou de la reconnaissance faciale....

Documentaire Si le coeur de la ville De la rue à la scène, Farid Haroud a suivi des artistes de rue lyonnais qui font aujourd’hui référence...

Podcast Identifier ses blocages Anna Chedid nous aide à identifier nos croyances limitantes et les pensées bloquantes qui remontent souvent à l’enfance, pour...

Documentaire Mécénats et culture Le Sud-Est de la France, terre d’accueil de l’art contemporain. Une évidence si l’on se réfère à la fondation...

Documentaire La Collection qui n’existait pas – Portrait d’Herman Daled Herman Daled est un collectionneur à part. Sa collection acquise en 2011 par le MoMA de New York comprend...

Documentaire Artistes ! | Une saison à la Juilliard School (5/6) Répétitions, castings, concerts : les étudiants vivent leurs dernières semaines à l’école de façon professionnelle. Raymond prépare son solo...

Documentaire Ernesto, ou le bonheur contagieux d’un artiste attachant C’est à Isérables en Valais, presque à hauteur de nuage, qu’un drôle de cow-boy a posé son sac une...