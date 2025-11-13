Selon Amee Slam (Aminata Bamba), l’art est un puissant vecteur d’influence. Amee Slam (BAMBA Aminata), est une artiste ivoirienne...
La fabuleuse histoire du magazine BD, SF et rock Métal Hurlant, le journal culte qui a engendré Moebius, Alien...
La figure de Jésus ne cesse de fasciner les artistes. Qu’ils soient cinéastes, chanteurs ou romanciers, ils sont nombreux...
Homme de lettres, Léo Larguier (1878- 1950) fut aussi l’ami des artistes. Proche de Paul Cézanne et biographe de...
Responsable des sculptures au musée Bourdelle, Colin Lemoine nous délivre des clés pour savoir décrypter une oeuvre d’art à...
L’art, depuis toujours, évolue au rythme des sociétés et des innovations techniques. De la peinture rupestre aux installations immersives,...
Depuis sa mise en accès libre en novembre 2022, ChatGPT suscite à la fois la fascination et l’appréhension, tout...
Porté par les laboratoires François-Georges Pariset et MICA de l’Université Bordeaux Montaigne, le colloque « Expositions et médias : enjeux...
Comment Michel-Ange est-il devenu Michel-Ange, créateur à l’âge de 29 ans de la monumentale statue de David qui le...
Dans le cadre de la Majeure Culture et Innovation du Programme Grande Ecole de Kedge Business School, les étudiants...
Dans l’art contemporain, qu’il soit théâtral, visuel ou performatif, les frontières entre l’esthétique et l’idéologie se brouillent de manière...
Ils utilisent la mode et l’art pour se jouer de la vidéosurveillance, des drones ou de la reconnaissance faciale....
De la rue à la scène, Farid Haroud a suivi des artistes de rue lyonnais qui font aujourd’hui référence...
Anna Chedid nous aide à identifier nos croyances limitantes et les pensées bloquantes qui remontent souvent à l’enfance, pour...
Le procès de Mazan nous pousse à questionner notre société et notre culture. Mythologie, peinture, littérature, cinéma, contes… la...
Le Sud-Est de la France, terre d’accueil de l’art contemporain. Une évidence si l’on se réfère à la fondation...
Herman Daled est un collectionneur à part. Sa collection acquise en 2011 par le MoMA de New York comprend...
Répétitions, castings, concerts : les étudiants vivent leurs dernières semaines à l’école de façon professionnelle. Raymond prépare son solo...
C’est à Isérables en Valais, presque à hauteur de nuage, qu’un drôle de cow-boy a posé son sac une...
Face à un monde où les certitudes vacillent, le premier réflexe consiste à se retirer dans son chez-soi. Mais...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site