Peut-on faire de l’art à partir du vivant ? Né en 1936 au Pirée, en Grèce, Jannis Kounellis est l’un des piliers de l’Arte Povera, courant artistique italien majeur des années 1960, qui signifie littéralement : « art pauvre », pour désigner le dépouillement volontaire que pratiquent ces artistes. En utilisant des matériaux modestes et accessibles comme le charbon, le fer, la toile de jute et des objets trouvés, Kounellis revendique un art libéré, ancré dans le réel et à la portée de tous. Toute sa vie, Kounellis aura pensé l’art comme un acte brut et poétique, porteur de réflexion sociale et politique, loin des dynamiques capitalistes qui entourent nos sociétés. En 1969, sa célèbre installation à la galerie L’Attico de Rome, où il expose douze chevaux vivants, devient une œuvre manifeste, interrogeant la relation entre l’homme, la nature et la matière, et illustrant son engagement pour un art authentique, provocateur et profondément humain.