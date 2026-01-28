Ressources Dans la même catégorie

Article Pourquoi faire du théâtre ? Le théâtre, depuis des siècles, occupe une place centrale dans les cultures du monde entier. Cet art vivant, qui...

Documentaire Auto-optimisation : la perfection à tout prix ? À chaque premier janvier, son lot de bonnes résolutions : aller plus souvent à la salle de sport, optimiser...

Podcast Qu’est-ce qu’une lapalissade ? « On l’a retrouvé assassiné un jour… Il en est mort ! » Cette phrase, d’une évidence absolue, est tirée du...

Conférence Quels futurs pour la culture? Comment les offres culturelles se transforment ? Comment les arts et les lettres vont évoluer avec la technologie ?...

Article Les mouvements artistiques qui ont marqué le XXᵉ siècle Le XXe siècle demeure, sans aucun doute, la période la plus explosive et la plus radicale de toute l’histoire...

Documentaire TV Tropes : les motifs de l’imaginaire narratif On les croise partout dans la pop culture ; les tropes sont les motifs qui composent notre imaginaire narratif....

Podcast Les relations de séduction Séduire c’est tout un art ! À chaque époque et civilisation, appartiennent des codes de séduction. Dans ce deuxième épisode,...

Conférence Roberta Gonzalez : un parcours artistique forgé par la guerre Roberta González, née le 13 septembre 1909 à Paris et décédée le 10 juillet 1976 à Chauconin-Neufmontiers, était une...

Documentaire Les Beaux-Arts, effervescence dans la ville rnrnRencontre avec des élèves de l’école des Beaux-arts de Paris, à Saint-Germain-des-Prés, qui réunit des bâtiments de diverses époques...

Documentaire Talents d’Afrique : musique, cuisine et arts! Découvrez trois artistes talentueux : Souleymane Bangoura, alias Soul Bang’s, un prodige de la musique guinéenne qui explore de...

Documentaire Le génie des Renoir, de père en fils L’histoire de deux maîtres incontestés dans leurs arts respectifs, Pierre-Auguste Renoir, un des premiers peintres impressionnistes, et son fils...

Documentaire Art Omi | L’art dans la vallée de l’Hudson Visite guidée du Art Omi Center, gigantesque musée en plein air : les sculptures de Kiki Smith, qui cherchent à...

Documentaire Bijoux contemporains En quelques décennies, les bijoux se sont complètement transformés, suivant les évolutions du monde de l’art. Ils ont bouleversé...

Documentaire Génial, grave et grivois : l’art gothique L’art gothique européen de la toute fin du Moyen Âge compte nombre de chefs-d’œuvre. À une époque où l’image...

Documentaire L’amour, c’est tout un art L’amour a toujours été une source d’inspiration inépuisable dans l’art, traversant les époques et les styles avec une intensité...

Documentaire Welcome to Webtopia : Tabita Rézaire et Lu Yang Tabita Rézaire et Lu Yang n’ont plus les pieds sur terre. Les artistes guyanaise et chinoise se libèrent du...

Podcast L’identité artistique Anna Chedid, alias NACH, autrice-compositrice, interprète et musicienne nous invite à ne jamais oublier les deux ingrédients principaux d’une...

Documentaire Les pionniers du happening : The Play En 1969 quand l’Homme pose pour la première fois le pied sur la lune, le collectif japonais The Play...

Conférence L’Art Brut – Les héritiers de Jean Dubuffet L’attrait de Jean Dubuffet envers la Suisse remonte aux années quarante et à la découverte des œuvres de patients...