Conférence

Rodolphe Töpffer (1799-1846) est aujourd’hui reconnu comme le père de la bande dessinée. Pédagogue rousseauiste, littérateur estimé, critique d’art, Töpffer est avant tout l’auteur d’histoires en images comme M. Jabot, M. Crépin et M. Pencil. C’est Goethe, l’un de ses premiers lecteurs, qui le décide à publier ses histoires. À Genève, Töpffer édite lui-même ses albums et les commercialise : la bande dessinée naît donc sous forme de livres et non dans la presse. Les premières éditions-pirates sont publiées à Paris chez Aubert, la maison de Charles Philipon. Un peu plus tard, M. Cryptogame paraît en feuilleton dans L’Illustration. Remarquable théoricien, Töpffer a d’emblée l’intuition qu’il fonde un genre nouveau, où « il y a prodigieusement à moissonner ». Les premiers continuateurs français sont Cham, Nadar et le jeune Gustave Doré. En France comme en Grande Bretagne, en Allemagne et ailleurs, la bande dessinée occupe une place conséquente dans la presse tout au long du XIXe siècle.