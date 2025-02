Documentaire

Ce film retrace le périple de deux auteurs à la recherche de leur personnage et propose de répondre à la question « comment s’élabore un album de bande dessinée ? » Véritable fil conducteur du film, la genèse du quinzième opus de la saga Largo Winch propose une plongée au cœur de l’univers du « milliardaire en blue jeans » en la compagnie privilégiée de ses pères : Jean Van Hamme et Philippe Francq. Premières ébauches du scénario, repérages, travail du dessin, impression des albums ; autant d’étapes qui jalonnent l’aventure de la création des « Trois Yeux des Gardiens du Tao ». Près de deux ans d’un patient et méticuleux travail, de Bruxelles aux Calanques de Cassis en passant par Hong Kong et Saint-Tropez, dans l’intimité des lieux où naît Largo… Un documentaire d’Yves Legrain Crist