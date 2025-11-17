Face à la multiplication des fausses images générées par l’intelligence artificielle, certains artistes, comme le sculpteur Michael Jones, sont...
Selon Amee Slam (Aminata Bamba), l’art est un puissant vecteur d’influence. Amee Slam (BAMBA Aminata), est une artiste ivoirienne...
La fabuleuse histoire du magazine BD, SF et rock Métal Hurlant, le journal culte qui a engendré Moebius, Alien...
La figure de Jésus ne cesse de fasciner les artistes. Qu’ils soient cinéastes, chanteurs ou romanciers, ils sont nombreux...
Homme de lettres, Léo Larguier (1878- 1950) fut aussi l’ami des artistes. Proche de Paul Cézanne et biographe de...
Responsable des sculptures au musée Bourdelle, Colin Lemoine nous délivre des clés pour savoir décrypter une oeuvre d’art à...
L’art, depuis toujours, évolue au rythme des sociétés et des innovations techniques. De la peinture rupestre aux installations immersives,...
Depuis sa mise en accès libre en novembre 2022, ChatGPT suscite à la fois la fascination et l’appréhension, tout...
Conférence donnée par l’historien d’art, Jean-Philippe Theyskens ‘Qui a peur de l’art contemporain ?’ en décembre 2019 à l’ING...
Tabita Rézaire et Lu Yang n’ont plus les pieds sur terre. Les artistes guyanaise et chinoise se libèrent du...
L’intelligence artificielle (IA) générative, portée par des modèles comme ChatGPT, DALL·E et bien d’autres, a révolutionné la manière dont...
Mirage de l’ultralibéralisme ou avant-garde ? Interrogeant artistes, collectionneurs, galeristes, historien de l’art et juriste, ce documentaire explore la...
En quelques décennies, les bijoux se sont complètement transformés, suivant les évolutions du monde de l’art. Ils ont bouleversé...
Herman Daled est un collectionneur à part. Sa collection acquise en 2011 par le MoMA de New York comprend...
Le musée du Louvre, véritable joyau de la culture française, abrite une collection inégalée de chefs-d’œuvre qui traversent les...
« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » Les objets d’art sacrés – peintures, sculptures, mais aussi Christ...
La conférence de Jean Lancri portera sur quelques représentations du baiser : en peinture (de Giotto à Renoir, de...
Le couple d’artistes Art Orienté Objet ne s’embarrasse plus des contraintes du corps humain. Lors d’une performance en 2011,...
Documentaire de 26 minutes avec Yann Nguema, artiste aux multiples talents. Musicien, graphiste, c’est avec le vidéo Mapping qu’il...
Qu’est-ce que c’est l’Art nouveau ? Fortement inspiré par la nature, on reconnaît ce style grâce à ses courbes...
