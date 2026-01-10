Expérimentateur, joueur, chercheur, les dessins de Hugo sont l’occasion de découvrir un créateur et sa méthode.
Lauriane Miara est une illustratrice autodidacte profondément ancrée dans le vivant et la nature. Amoureuse de la montagne et des...
« La bande dessinée en l’an 2000 ? Je pense, j’espère, qu’elle aura (enfin !) acquis droit de cité...
Avant de devenir un art reconnu, la bande dessinée a dû remplir pas mal de cases ! Au départ,...
A ses débuts, Batman était vu comme du papier toilette
En 1837, Rodolphe Töpffer présentait en ces termes son album Monsieur Jabot : « Ce petit livre est d’une...
Pour être mangaka, il faut garder les yeux grands ouverts
Stephen Wiltshire a un don : il peut mémoriser des paysages et les recréer sur papier sans modèle !...
Après avoir parcouru plusieurs pays à vélo, Lucien Pilloud a trouvé sa voie à Palerme, en Sicile, en compagnie...
Après plus de cinquante ans de carrière, l’enthousiasme de Derib est intact. Le créateur de Yakari, qui se définit...
Jeanne, Bruno et leurs invités évoquent l’importance des mangas et des animes en France — deuxième pays lecteur de...
Ce documentaire est un portrait de Plantu, caricaturiste au journal Le Monde et L’Express. Le film montre la création...
Il a fait de la prison et aujourd’hui, il est un dessinateur de BD reconnu. Un parcours atypique pour...
Tintin est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge Hergé, pseudonyme de Georges Remi (1907-1983), dans la...
Né en 1938 à Saint-Mandé (Val-de-Marne), Pierre Christin est l’un des scénaristes majeurs de la bande dessinée européenne. Souvenons-nous,...
Un regard sur la vie de Charles Schulz, le créateur de la bande dessinée Peanuts qui a duré cinquante...
Le réalisateur japonais Ujicha est le maître incontesté du Geki-mation – Romeo Castellucci est de retour dans le cadre du...
C’est le portrait du plus fameux et plus populaire illustrateur qui, pour la première fois, nous a ouvert sa...
Par un cadrage spécifique, des choix scénaristiques ou visuels, les auteurs de bandes dessinées historiques mettent en lumière un...
A l’occasion de la fête du dessin organisée par l’école d’architecture de Nancy pour les journées nationales de l’architecture,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site