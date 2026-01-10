Il a donné naissance à l’un des personnages les plus célèbres de la bande dessinée mondiale. Hergé, créateur de Tintin, a bâti un univers foisonnant et intemporel, reflet de son époque et de ses obsessions. Mais sa vie d’auteur fut aussi marquée par des choix difficiles, des crises intérieures et des critiques. Franck Ferrand nous fait redécouvrir l’homme derrière le mythe.