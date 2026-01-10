Ressources Dans la même catégorie

Conférence Victor Hugo, le dessin comme pensée Expérimentateur, joueur, chercheur, les dessins de Hugo sont l’occasion de découvrir un créateur et sa méthode.

Documentaire Lauriane Miara illustre le monde sauvage entre Savoie et Laponie Lauriane Miara est une illustratrice autodidacte profondément ancrée dans le vivant et la nature. Amoureuse de la montagne et des...

Conférence Un art neuf « La bande dessinée en l’an 2000 ? Je pense, j’espère, qu’elle aura (enfin !) acquis droit de cité...

Podcast Comment la bande dessinée est-elle devenue le « 9ème art » ? Avant de devenir un art reconnu, la bande dessinée a dû remplir pas mal de cases ! Au départ,...

Conférence Génie de la bande dessinée, de Töpffer à Emil Ferris En 1837, Rodolphe Töpffer présentait en ces termes son album Monsieur Jabot : « Ce petit livre est d’une...

Documentaire L’école exigeante du manga Pour être mangaka, il faut garder les yeux grands ouverts

Documentaire Stephen Wiltshire, l’homme caméra ! Stephen Wiltshire a un don : il peut mémoriser des paysages et les recréer sur papier sans modèle !...

Documentaire Illustrateur itinérant, Lucien Mâ a trouvé sa voie au contact des gens Après avoir parcouru plusieurs pays à vélo, Lucien Pilloud a trouvé sa voie à Palerme, en Sicile, en compagnie...

Conférence ​Pourquoi les mangas ont-ils tant de succès en France ? Jeanne, Bruno et leurs invités évoquent l’importance des mangas et des animes en France — deuxième pays lecteur de...

Documentaire Plantu, l’éditorial en caricature Ce documentaire est un portrait de Plantu, caricaturiste au journal Le Monde et L’Express. Le film montre la création...

Documentaire Berthet One, de la prison à la BD Il a fait de la prison et aujourd’hui, il est un dessinateur de BD reconnu. Un parcours atypique pour...

Documentaire Hergé à l’ombre de Tintin (2/2) Tintin est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge Hergé, pseudonyme de Georges Remi (1907-1983), dans la...

Podcast Pierre Christin Né en 1938 à Saint-Mandé (Val-de-Marne), Pierre Christin est l’un des scénaristes majeurs de la bande dessinée européenne. Souvenons-nous,...

Documentaire Charles Schulz, le père de Snoopy et Charlie Brown Un regard sur la vie de Charles Schulz, le créateur de la bande dessinée Peanuts qui a duré cinquante...

Documentaire Comment faire un dessin animé à la main ? Le réalisateur japonais Ujicha est le maître incontesté du Geki-mation – Romeo Castellucci est de retour dans le cadre du...

Documentaire Astérix and co C’est le portrait du plus fameux et plus populaire illustrateur qui, pour la première fois, nous a ouvert sa...

Conférence Le château de Versailles dans la bande dessinée : Versailles et l’Histoire Par un cadrage spécifique, des choix scénaristiques ou visuels, les auteurs de bandes dessinées historiques mettent en lumière un...