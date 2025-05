Documentaire

Série culte et visionnaire, XIII a révolutionné la bande dessinée en imposant un nouveau genre : le thriller graphique. Vendu à plus de 24 millions d’exemplaires dans le monde, cet ovni narratif raconte l’histoire d’un homme sans mémoire, pourchassé par les ombres du pouvoir, dissimulé derrière 17 identités. Entre paranoïa conspirationniste, crises d’identité et critique sociale, XIII anticipe notre époque et s’impose comme une œuvre prémonitoire. Adapté en série télé, en roman et en jeu vidéo, il a bouleversé les codes du 9e art. XIII, c’est le roman-feuilleton du XXIe siècle, haletant, esthétique et dérangeant.

Réalisation : Laurent Bergers