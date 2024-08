Conférence

Jeanne, Bruno et leurs invités évoquent l’importance des mangas et des animes en France — deuxième pays lecteur de mangas, derrière le Japon. Qu’est-ce qui fait qu’autant de lecteurs et lectrices sont passionnés par les mangas ? Quelles caractéristiques graphiques et narratives de certains mangas sont particulièrement remarquables ? Quels dialogues et différences peuvent exister entre les mangas et la BD franco-belge ?