Documentaire

C’est le portrait du plus fameux et plus populaire illustrateur qui, pour la première fois, nous a ouvert sa maison et ses rêves pour raconter sa vie et son travail. Une oeuvre qui a attiré des générations entières de lecteurs et a inspiré de nombreux films et dessins animés. Albert Uderzo nous fait partager l’amour qu’il éprouve pour son métier et ses irrésistibles héros dessinés et, lorsqu’il se souvient de son étroite collaboration avec René Goscinny, ce génial scénariste, l’émotion naît.