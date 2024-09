Documentaire

Superman, Wonder Woman ou Spider Man : à quoi tient la fascination qu’exercent les super-héros ? Sont-ils de purs produits de divertissement ou le reflet des aspirations du moment ? Avons-nous plus que jamais besoin de super-héros en temps de crise ? « Twist » enquête.

Rencontre avec le commissaire de l’exposition « Superheroes » à Düsseldorf, Alain Bieber, le dessinateur expert de l’univers Marvel Nic Klein, la créatrice de mode londonienne Dilara Fındıkoğlu et la troupe de théâtre Rimini Protokoll.

Dans le monde occidental, l’appétence pour les récits héroïques remonte à l’Antiquité. Les mythes grecs comme ceux d’Hercule ou de Persée regorgent de figures qui font écho aux personnages de fiction prisés aujourd’hui. Le besoin de se reposer sur des modèles surhumains en cas de problème semble relever d’un schéma universel. « Twist » se penche sur le phénomène culturel des super-héros. Comment expliquer leur succès sans précédent ? Que disent-ils de notre désir d’immédiateté et de notre volonté de résoudre rapidement les problèmes ? Dans un monde de plus en plus complexe, leur vocation ne serait-elle pas de dispenser une forme de clarté et de fournir des repères ?

