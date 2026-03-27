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Tintin est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge Hergé, pseudonyme de Georges Remi (1907-1983), dans la...
Rodolphe Töpffer (1799-1846) est aujourd’hui reconnu comme le père de la bande dessinée. Pédagogue rousseauiste, littérateur estimé, critique d’art,...
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Ce documentaire est un portrait de Plantu, caricaturiste au journal Le Monde et L’Express. Le film montre la création...
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