Article 4 infos insolites sur les mangas Les mangas font partie intégrante de la culture japonaise et ont conquis le monde entier. Derrière ces œuvres qui...

Article Quel est le cadeau idéal pour les fans de manga et animé ? Lorsqu’il s’agit de trouver un présent pour un passionné de manga ou d’animé, on se rend vite compte que...

Podcast Loo Hui Phang Née en 1974 au Laos, Loo Hui Phang est l’une des scénaristes les plus respectées de la bande dessinée...

Documentaire Chris Ware, le dessinateur qui explose les cases Avec le dessinateur multiprimé Chris Ware, la BD pénètre dans la troisième dimension ! Explosion de la narration, du...

Documentaire La rocambolesque histoire de la BD Plongée dans l’histoire de la BD : de ses débuts comme divertissement populaire à la création de galeries spécialisées,...

Podcast Pierre Christin Né en 1938 à Saint-Mandé (Val-de-Marne), Pierre Christin est l’un des scénaristes majeurs de la bande dessinée européenne. Souvenons-nous,...

Article 10 erreurs courantes des débutants en dessin (et comment les éviter) Le dessin est une compétence universelle qui peut être maîtrisée avec de la pratique et de la patience. Cependant,...

Documentaire Bons baisers de la planète Schtroumpf Comment les personnages de bande dessinée créés par le Belge Peyo sont-ils devenus des icônes mondiales ? De Bruxelles à...

Documentaire With great power: The Stan Lee Story (1/2) Stanley Martin Lieber, alias Stan Lee, est le créateur des super-héros les plus populaires aujourd’hui, découverts dans les années...

Documentaire Luz, le dessinateur de la discorde Ses dessins ne plaisent pas à tout le monde. Entre locaux du journal calcinés, déménagement de la rédaction et...

Documentaire Christophe et Mr Colomb Professeur Colomb, dit « Christophe » n’a pas découvert l’Amérique! C’est un joyeux Luron érudit de la seconde moitié du 19eme...

Documentaire Illustrateur itinérant, Lucien Mâ a trouvé sa voie au contact des gens Après avoir parcouru plusieurs pays à vélo, Lucien Pilloud a trouvé sa voie à Palerme, en Sicile, en compagnie...

Documentaire With great power: The Stan Lee Story (2/2) Stanley Martin Lieber, alias Stan Lee, est le créateur des super-héros les plus populaires aujourd’hui, découverts dans les années...

Article Demon Slayer : retour sur un phénomène Le manga Demon Slayer, les raisons du succès (mérité). En tête des ventes en librairie avec le dernier tome...

Documentaire BD : l’explosion mondiale des bulles Créée en Europe dès 1827 par le pédagogue suisse Rodolphe Töpffer, la bande dessinée se popularise moins d’un siècle plus tard...

Documentaire L’histoire des super héros Après avoir failli disparaître dans les années 1950, l’industrie des comics retrouve un second souffle grâce à l’éditeur Marvel...

Documentaire Charles Schulz, le père de Snoopy et Charlie Brown Un regard sur la vie de Charles Schulz, le créateur de la bande dessinée Peanuts qui a duré cinquante...

Documentaire Georges Van Linthout, l’imaginaire entre rêves et réalités Il est de plus en plus difficile d’être dessinateur de bande dessinée et de vivre de sa passion… Sur...