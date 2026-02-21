Podcast

René Goscinny est l’un des plus grands noms de la bande dessinée française, le scénariste de génie à l’origine d’Astérix, de Lucky Luke ou encore d’Iznogoud.

Dans cet épisode de Franck Ferrand raconte, découvrez le parcours intime et méconnu du “papa d’Astérix” : son enfance en Argentine, ses années difficiles à New York, la guerre, la perte de son père, puis la rencontre décisive avec Albert Uderzo et la création du journal Pilote en 1959.

Comment ce jeune homme déraciné est-il devenu l’un des auteurs les plus lus au monde ? Quels événements personnels ont façonné son humour, son sens de l’anachronisme et son génie du dialogue ?

Un récit passionnant, entre émotion, résilience et triomphe culturel, pour comprendre la naissance d’un mythe de la culture française.