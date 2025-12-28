Lauriane Miara est une illustratrice autodidacte profondément ancrée dans le vivant et la nature. Amoureuse de la montagne et des êtres qui l’habitent, elle a choisi de vivre en Savoie, à deux pas du Parc national de la Vanoise. Mais c’est dans le Grand Nord, en Laponie, qu’elle aime partir seule marcher. Attirée par les espaces sauvages et froids, elle dessine la beauté et la finesse des paysages traversés. Son œuvre témoigne de leur fragilité et questionne la place de l’homme dans ces territoires.