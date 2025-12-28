Ressources Dans la même catégorie

Conférence Un art neuf « La bande dessinée en l’an 2000 ? Je pense, j’espère, qu’elle aura (enfin !) acquis droit de cité...

Podcast Comment la bande dessinée est-elle devenue le « 9ème art » ? Avant de devenir un art reconnu, la bande dessinée a dû remplir pas mal de cases ! Au départ,...

Conférence Génie de la bande dessinée, de Töpffer à Emil Ferris En 1837, Rodolphe Töpffer présentait en ces termes son album Monsieur Jabot : « Ce petit livre est d’une...

Documentaire L’école exigeante du manga Pour être mangaka, il faut garder les yeux grands ouverts

Documentaire Stephen Wiltshire, l’homme caméra ! Stephen Wiltshire a un don : il peut mémoriser des paysages et les recréer sur papier sans modèle !...

Documentaire Le dessin : la ligne d’où tout surgit Le trait dessiné ou gravé est le geste le plus ancien et la base de tous les arts :...

Conférence Cet étonnant Liotard : un pastelliste aventurier au siècle des lumières Plonger dans le monde de Jean‑Étienne Liotard (1702‑1789), c’est embarquer pour un voyage qui mêle le raffinement du pastel...

Documentaire Jul – créateur de bd Le talentueux dessinateur nous invite à le suivre dans la création d’une nouvelle série BD intitulée « Pablo »....

Documentaire Luz, le dessinateur de la discorde Ses dessins ne plaisent pas à tout le monde. Entre locaux du journal calcinés, déménagement de la rédaction et...

Documentaire « Manga-mania » en France Les Français ont toujours eu un penchant pour la bande dessinée. En 2021, 85 millions de BD se sont...

Documentaire Hergé à l’ombre de Tintin (2/2) Tintin est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge Hergé, pseudonyme de Georges Remi (1907-1983), dans la...

Podcast Hergé, l’histoire en bulles Découvrez l’histoire d’Hergé, créateur de Tintin et Milou, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit en deux...

Documentaire Charlie Hebdo, le rire en éclats Depuis sa création en 1970, l’hebdomadaire français «Charlie Hebdo» a généré de nombreux éclats de rires. Entre les procès,...

Conférence Utagawa Kuniyoshi (1797-1861), la beauté de l’étrange Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) occupe une place singulière dans le panorama de l’art japonais du XIXe siècle. Peintre, graveur et...

Documentaire La rocambolesque histoire de la BD Plongée dans l’histoire de la BD : de ses débuts comme divertissement populaire à la création de galeries spécialisées,...

Documentaire Le succès des super héros Superman, Wonder Woman ou Spider Man : à quoi tient la fascination qu’exercent les super-héros ? Sont-ils de purs...

Conférence Le lecteur de bande dessinée, cet auteur qui s’ignore Comment notre cerveau crée-t-il des récits à partir d’images fixes ? La bande dessinée n’a cessé d’inventer de nouvelles...

Documentaire Raymond Poïvet, croquis d’un artiste Raymond Poïvet est un dessinateur de bande dessinée français, né le 17 juin 1910 au Cateau-Cambrésis et mort le...