Infographie | 4 infos insolites sur les mangas

Infographie

Les mangas font partie intégrante de la culture japonaise et ont conquis le monde entier. Derrière ces œuvres qui rythment l’imaginaire de millions de lecteurs, on trouve aussi des histoires étonnantes et parfois méconnues.

Certaines anecdotes montrent à quel point cet univers est riche, parfois surprenant et toujours passionnant. Voici quatre faits insolites mais bien réels autour du neuvième art japonais.

Le plus long manga de l’histoire n’est pas One Piece

Lorsqu’on parle de longueur et de régularité, beaucoup pensent immédiatement à One Piece. Pourtant, ce n’est pas Eiichirō Oda qui détient le record. C’est Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen-mae Hashutsujo, plus connu sous le nom de Kochikame.

Publié sans interruption de 1976 à 2016, ce manga humoristique sur la vie d’un policier de quartier a atteint la performance impressionnante de 200 volumes et 1 960 chapitres.

Pendant 40 ans, il a accompagné plusieurs générations de lecteurs japonais et a même marqué un record mondial.

Un rythme de travail infernal pour Oda, créateur de One Piece

La réussite phénoménale de One Piece a un prix : la santé et le sommeil de son auteur. Eiichirō Oda a souvent expliqué qu’il dormait en moyenne 3 à 4 heures par nuit seulement, afin de tenir la cadence de production.

Ses journées de travail débutent parfois à 5 heures du matin pour se terminer au cœur de la nuit. Cette routine extrême illustre bien les sacrifices que les mangakas consentent pour livrer chaque semaine un nouveau chapitre à leurs lecteurs fidèles.

Une lecture qui va à l’encontre de nos habitudes

Un détail qui surprend toujours ceux qui découvrent leur premier manga : le sens de lecture. Contrairement à la bande dessinée occidentale, les mangas se lisent de droite à gauche.

Ce choix respecte la tradition japonaise et surtout la mise en page voulue par les auteurs. Même traduits en français ou en anglais, la plupart des éditeurs conservent aujourd’hui ce sens original afin de préserver l’authenticité de l’œuvre.

Astro Boy, devenu citoyen officiel d’une ville japonaise

Astro Boy, personnage culte créé par Osamu Tezuka, n’est pas qu’un héros de papier. En 2003, la ville de Niiza, dans la préfecture de Saitama, l’a inscrit officiellement comme résident.

Cette démarche symbolique a été réalisée pour célébrer la date fictive de naissance du petit robot dans l’histoire originale. Une preuve supplémentaire de l’importance culturelle du manga au Japon, où les personnages peuvent devenir aussi réels que les habitants.