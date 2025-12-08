En 1837, Rodolphe Töpffer présentait en ces termes son album Monsieur Jabot : « Ce petit livre est d’une...
Pour être mangaka, il faut garder les yeux grands ouverts
Stephen Wiltshire a un don : il peut mémoriser des paysages et les recréer sur papier sans modèle !...
Le trait dessiné ou gravé est le geste le plus ancien et la base de tous les arts :...
Plonger dans le monde de Jean‑Étienne Liotard (1702‑1789), c’est embarquer pour un voyage qui mêle le raffinement du pastel...
Les mangas font partie intégrante de la culture japonaise et ont conquis le monde entier. Derrière ces œuvres qui...
Lorsqu’il s’agit de trouver un présent pour un passionné de manga ou d’animé, on se rend vite compte que...
Née en 1974 au Laos, Loo Hui Phang est l’une des scénaristes les plus respectées de la bande dessinée...
Illustrateur, dessinateur satyrique (La Tuile, Journal de Carnaval), son monde est peuplé d’animaux et de petits êtres étranges qu’il...
Elsa Clairon nous présente un auteur alsacien qui a profondément marqué les Français au début du 20e siècle :...
Auteur de génie, père de la bande dessinée moderne, René Goscinny a légué à la France un héritage d’une...
Tintin est un personnage de fiction créé par le dessinateur belge Hergé, pseudonyme de Georges Remi (1907-1983), dans la...
Superman, Wonder Woman ou Spider Man : à quoi tient la fascination qu’exercent les super-héros ? Sont-ils de purs...
Les feux d’artifices, sous l’Ancien Régime, participent de l’univers des fêtes : célébrations de naissances et de mariages royaux,...
Stanley Martin Lieber, alias Stan Lee, est le créateur des super-héros les plus populaires aujourd’hui, découverts dans les années...
Découvrez l’histoire d’Hergé, créateur de Tintin et Milou, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit en deux...
Les artistes, et notamment les dessinateur·ice·s, sont mal payé·e·s. Populaires sur les réseaux, où l’image règne mais ne rapporte...
Cette revue a fait l’histoire de la BD.
L’art et le dessin ont toujours occupé une place centrale dans l’expression humaine, révélant nos émotions, nos idées et...
Albert Algoud propose une approche passionnée et érudite de l’œuvre et de l’univers de Tintin à travers un format...
