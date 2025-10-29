Stephen Wiltshire a un don : il peut mémoriser des paysages et les recréer sur papier sans modèle !...
Le trait dessiné ou gravé est le geste le plus ancien et la base de tous les arts :...
Plonger dans le monde de Jean‑Étienne Liotard (1702‑1789), c’est embarquer pour un voyage qui mêle le raffinement du pastel...
Les mangas font partie intégrante de la culture japonaise et ont conquis le monde entier. Derrière ces œuvres qui...
Lorsqu’il s’agit de trouver un présent pour un passionné de manga ou d’animé, on se rend vite compte que...
Née en 1974 au Laos, Loo Hui Phang est l’une des scénaristes les plus respectées de la bande dessinée...
Avec le dessinateur multiprimé Chris Ware, la BD pénètre dans la troisième dimension ! Explosion de la narration, du...
Cette revue a fait l’histoire de la BD.
Elsa Clairon nous présente un auteur alsacien qui a profondément marqué les Français au début du 20e siècle :...
Utagawa Kuniyoshi (1797-1861) occupe une place singulière dans le panorama de l’art japonais du XIXe siècle. Peintre, graveur et...
Le talentueux dessinateur nous invite à le suivre dans la création d’une nouvelle série BD intitulée « Pablo »....
De Manara et Crumb à Zep et Aude Picault (Comtesse), une promenade coquine et inspirée à travers quarante ans...
Les feux d’artifices, sous l’Ancien Régime, participent de l’univers des fêtes : célébrations de naissances et de mariages royaux,...
Plus d’une centaine de séries ou d’albums uniques de bandes dessinées représentent le château de Versailles, ou les grandes...
Un regard sur la vie de Charles Schulz, le créateur de la bande dessinée Peanuts qui a duré cinquante...
Découvrez l’histoire d’Hergé, créateur de Tintin et Milou, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit inédit en deux...
Il est l’auteur calédonien le plus connu sur son île. Depuis 1983, Bernard Berger a publié une vingtaine de...
Par un cadrage spécifique, des choix scénaristiques ou visuels, les auteurs de bandes dessinées historiques mettent en lumière un...
Laurent Vicomte est considéré comme l’auteur le plus lent de toute l’histoire de la bande dessinée. Depuis bientôt 12...
Ses dessins ne plaisent pas à tout le monde. Entre locaux du journal calcinés, déménagement de la rédaction et...
