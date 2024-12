Conférence

Dans la lignée des multiples actions menées par la Fondation Orange pour l’aide et la valorisation du continent africain, nous vous proposons de découvrir la scène artistique africaine, en plein essor. Le marché de l’art contemporain africain se porte bien. Les créations participent à la reconnaissance toujours plus importante de l’art africain sur le plan international. Un boom récent est confirmé par l’apparition de foires spécialisées, de grandes collections privées et muséales ainsi que par l’organisation d’expositions thématiques et monographiques.