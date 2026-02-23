Article

Si l’art a longtemps été associé au génie et à une créativité portant un message concret, ce lien semble aujourd’hui rompu. Entre concepts creux, œuvres plagiées ou générées par l’IA, l’art perd littéralement son essence au profit de la provocation pure.

Le présent article explore cette dérive où la narration remplace la matière, transformant parfois la culture en une coquille vide de sens. Nous analyserons comment la valeur d’une œuvre ne repose plus sur l’objet, mais sur le discours qui l’entoure.

La valeur de l’immatériel et la perception du vide

Dans cette réflexion sur la valeur immatérielle, l’art contemporain interroge souvent notre perception de la réalité à travers des structures abstraites. Cette dynamique, où l’expérience est façonnée par l’attente plus que par la substance physique, se retrouve dans plusieurs secteurs du divertissement numérique.

Le cas du Canada : du Groupe des Sept à l’art conceptuel

Le Canada possède une histoire artistique riche, marquée par le Groupe des Sept, dont certaines œuvres sont aujourd’hui considérées comme de célèbres tableaux ayant su capturer l’essence et le cœur sauvage du territoire avec une maîtrise technique indéniable.

Cependant, la scène actuelle, notamment dans les grands centres, a pris un virage radical vers le conceptuel. Aujourd’hui, on ne compte plus les installations où l’absence d’œuvre est censée être l’œuvre elle-même.

Cette transition pose la question de l’accessibilité. Si l’art de Lawren Harris parlait au cœur de chaque citoyen Canadien, l’art invisible ne semble s’adresser qu’à une autoproclamée élite d’initiés capables de décoder des manifestes complexes.

Ce fossé créé de toute pièce entre l’artiste et le public renforce l’idée d’une illusion culturelle où l’on valorise le « rien » sous prétexte qu’il est intellectuellement supérieur.

L’intelligence artificielle et le plagiat : la fin de l’originalité ?

L’arrivée et le déploiement massif de l’intelligence artificielle dans la création visuelle vient brouiller davantage les pistes de l’authenticité. Lorsqu’un algorithme génère une image en quelques secondes, que reste-t-il de l’effort créatif et de la signature humaine ?

La récente polémique entourant la campagne publicitaire du Festival d’été de Québec (FEQ) en est une illustration frappante. En utilisant l’IA pour ses visuels, l’agence Cossette a livré une image où il manquait un doigt à une main et une patte à un oiseau ; des anomalies grotesques qui n’ont pourtant pas empêché la diffusion de la campagne.

De nombreux artistes canadiens dénoncent aujourd’hui une dilution de l’originalité au profit d’une uniformité numérique. Le plagiat, souvent déguisé sous le terme de « réappropriation », devient monnaie courante dans un milieu où l’on privilégie la vitesse de production à la profondeur de la réflexion.

Cette évolution souligne que l’innovation technologique peut parfois masquer un manque cruel de substance, le véritable génie résidant pourtant dans la capacité à créer du sens là où une machine ne produit que du chaos statistique.

Le marché de l’art : une spéculation sur le vent

Enfin, il est impossible de parler d’art contemporain sans évoquer son marché. La valeur monétaire d’une œuvre semble totalement déconnectée de sa qualité esthétique ou du travail qu’elle a nécessité.

On assiste à une spéculation sur des concepts volatils, où le nom de l’artiste importe plus que l’œuvre elle-même. Cette « esthétique de la spéculation » transforme les galeries en bourses de valeurs, éloignant encore un peu plus l’art de ce qu’il est.

L’art contemporain traverse une crise de sens majeure, c’est aujourd’hui indéniable. La dématérialisation de l’œuvre et l’introduction maladroite de l’intelligence artificielle entre autres, comme l’a illustré la polémique du FEQ, forcent à redéfinir nos critères d’excellence.

Si l’esthétique cède le pas à la spéculation ou aux algorithmes, alors l’essence même de la création s’étiole. Pourtant, face à cette illusion culturelle, le besoin d’une authenticité humaine n’a jamais été aussi criant. L’art de demain devra sans doute renouer avec la substance pour redevenir un miroir fidèle de notre humanité.