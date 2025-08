Conférence

Le présent témoignage présente les origines de Daniel Travier, les personnalités qui l’ont marqué tout au long de son enfance par leurs propos relatifs à la mémoire cévenole, lui insufflant le désir de recueillir tous les éléments matériels et immatériels touchant à la vie des Cévennes traditionnelles dans un but de conservation et de transmission. Dès l’adolescence Daniel Travier se passionna pour cette collecte qui 60 ans après se poursuit encore. Collecter n’était pas suffisant il fallait aussi mettre à disposition du public ces collections racontant le pays cévenol. Ce fut des expositions à partir de 1965, d’abord temporaires puis permanentes qui finalement devinrent le Musée des vallées cévenoles inauguré en 1982. Devenu Musée de France, il s’avéra indispensable, pour la pérennité des collections, de les transférer en un lieu plus adapté, permettant de présenter un musée de société attractif, doté des moyens nécessaires à sa vie culturelle. Daniel Travier rédigea le Projet Scientifique et Culturel et conduisit sa réalisation à la filature de Maison Rouge à Saint-Jean-du-Gard inaugurée en 2017.