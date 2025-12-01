Documentaire

Chaotique, bruyant et froid, le monde actuel laisse peu de place à la chaleur humaine et au calme. Le « cocooning » entend pallier ce manque, comme une invitation à se replier sur soi pour s’accorder réconfort, sécurité et intimité. « Twist » part à la rencontre d’artistes qui explorent cette notion, chacun à leur manière.

David Wildemann, concepteur de jeux vidéo à Cologne, a créé Tiny Bookshop, une oasis de sérénité, emblématique de l’essor des « cozy games ».

Martin Walker, écrivain écossais et ancien journaliste globe-trotter, écrit depuis près de vingt ans des « cosy crimes », une « passion » qui a débuté bien avant l’émergence de ces « enquêtes douillettes ».

À Leipzig, la peintre Oskar Rink a fait de son atelier un cocon créatif, où elle trouve protection et refuge.

Dans son spectacle « Maison d’en face », le danseur et choréographe Léo Walk anime les corps pour incarner le fragile équilibre entre désir d’intimité et envie d’ailleurs.

Le musicien suédois Sebastian Mullaert a, quant à lui, bâti un studio en bois au cœur de la forêt. Loin des boîtes de nuit, dans ce sanctuaire sonore résonnent à la fois le silence et le bruit du monde.

