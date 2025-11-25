Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’art au féminisme ! Kubra Khademi est une artiste performeuse féministe afghane née à Kaboul. Vivant son art sans concession, ses engagements artistiques...

Documentaire Versailles : le sauvetage de la déesse Cérès La déesse Cérès est trop abîmée pour rester dans les jardins du château de Versailles. Une équipe de statueurs-mouleurs...

Podcast Comment l’IA brouille notre rapport à l’art Face à la multiplication des fausses images générées par l’intelligence artificielle, certains artistes, comme le sculpteur Michael Jones, sont...

Conférence L’art source d’influence Selon Amee Slam (Aminata Bamba), l’art est un puissant vecteur d’influence. Amee Slam (BAMBA Aminata), est une artiste ivoirienne...

Podcast Métal Hurlant, histoire d’un journal culte La fabuleuse histoire du magazine BD, SF et rock Métal Hurlant, le journal culte qui a engendré Moebius, Alien...

Documentaire Jésus l’artiste : entre symbolisme et blasphème La figure de Jésus ne cesse de fasciner les artistes. Qu’ils soient cinéastes, chanteurs ou romanciers, ils sont nombreux...

Conférence Trésors de Richelieu : l’étrange manuscrit de Léo Larguier Homme de lettres, Léo Larguier (1878- 1950) fut aussi l’ami des artistes. Proche de Paul Cézanne et biographe de...

Conférence Comment décrypter une œuvre ? Responsable des sculptures au musée Bourdelle, Colin Lemoine nous délivre des clés pour savoir décrypter une oeuvre d’art à...

Documentaire L’histoire de Marseille racontée à travers l’or Cela fait 115 ans, que la famille italienne Patrizio exerce l’art de la mosaïque. Leur atelier marseillais est le...

Article Le pop art ou l’esthétique du quotidien Le Pop Art, acronyme de Popular Art (art populaire en français), est un mouvement artistique qui a bouleversé le...

Documentaire L’enfance de l’art Portraits croisés de deux hommes à la recherche de l’absolue beauté. Artistes fascinés comme des gamins devant les jeux...

Documentaire Musée des beaux-arts de Dijon Le Musée des beaux-arts de Dijon est l’un des plus importants, l’un des plus beaux et l’un des plus...

Podcast Mécanismes d'(in)visibilisation: où sont les femmes artistes ? « Le plus souvent dans l’histoire, “anonyme” était une femme ». Ces mots de Virginia Woolf résument bien ce...

Documentaire CULTURE T – A Poitiers et Niort Culture « T » vous propose deux villes cette semaine, Poitiers et Niort, pour une émission très riche en artistes. Le...

Conférence À la découverte des musées d’art du Japon Le Japon est un pays de musées. De part en part de l’archipel, institutions publiques et privées offrent un...

Conférence Jouer Molière Entre comédies et « pièces sérieuses », y a-t-il pour les comédiens une manière moliéresque de jouer ? Une voix...

Documentaire Là où tout se joue Jamel, Matthieu, Ali… ont entre 20 et 35 ans. Ils viennent des quartiers populaires de Sevran. Pour la première...

Documentaire Philippe Parreno Philippe Parreno est l’un des artistes contemporains les plus créatifs de sa génération. Figure éminente de la scène artistique...

Podcast Wang Wei – L’homme dans la montagne vide Wang Wei était un poète, peintre et musicien chinois de la dynastie Tang, né vers 701 et décédé vers...