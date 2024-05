Podcast

Pindare est un poète lyrique grec du Ve siècle avant J.-C., considéré comme l’un des plus grands poètes de l’Antiquité. Il est né à Thèbes et a écrit principalement des odes, des poèmes destinés à être chantés lors des jeux sportifs et des cérémonies religieuses. Son style poétique est caractérisé par sa richesse d’expression, sa musicalité et son souci du détail. Pindare était également connu pour son utilisation de la mythologie grecque dans ses poèmes, qu’il utilisait pour célébrer les exploits des athlètes et des héros. Son œuvre a exercé une grande influence sur la poésie grecque ultérieure, ainsi que sur la poésie latine et européenne.