Malcolm X, de son vrai nom Malcolm Little, était un militant des droits civiques et un leader influent du mouvement pour les droits des Afro-Américains aux États-Unis. Né le 19 mai 1925 à Omaha, dans le Nebraska, et assassiné le 21 février 1965 à New York, sa vie a été marquée par une transformation profonde et une évolution de ses croyances et de son activisme.