Conférence

Plongez dans l’histoire inspirante et influente de W.E.B. Du Bois, l’un des leaders les plus éminents du mouvement des droits civiques aux États-Unis, à travers cette conférence captivante présentée par Christian Monjou, dans le cadre du cycle « Personnalités qui ont fait les États-Unis ».

Dans cette vidéo, Christian Monjou nous guide à travers la vie et les contributions de W.E.B. Du Bois, en mettant en lumière son rôle crucial dans la lutte pour l’égalité raciale et les droits civiques. Découvrez comment Du Bois a utilisé son érudition et son activisme pour défier les injustices et promouvoir l’émancipation des Afro-Américains.

Vous apprendrez également comment Du Bois a cofondé la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) et a influencé la pensée sociologique et politique de son époque. Explorez ses écrits emblématiques, tels que « Les Âmes du peuple noir », et comprenez pourquoi son héritage continue d’inspirer les défenseurs de la justice sociale aujourd’hui.

Que vous soyez un passionné d’histoire ou un amateur de culture, cette conférence vous offrira un aperçu unique de l’impact durable de W.E.B. Du Bois sur la société américaine. Ne manquez pas cette opportunité d’enrichir vos connaissances historiques avec Christian Monjou !