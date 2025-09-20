Une nouvelle police : Après avoir longtemps ignoré la participation même de policiers français à des opérations attribuées à tort aux seuls Nazis ou à la Gestapo, l’histoire officielle reconnaît le rôle de l’institution policière dans la politique de Vichy. S’ils furent peu nombreux et isolés, c’est que les policiers résistants se trouvaient dans une situation périlleuse car placés au coeur de la répression officielle